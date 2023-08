SNCF : le paiement des billets de train en trois fois désormais disponible

L'information va plaire à nombre d'usagers qui se plaignent des tarifs de la SNCF. La compagnie ferroviaire a mis à disposition de ses clients la possibilité de payer en trois fois, comme l'a repéré le site MoneyVox. Cette nouveauté, désormais disponible sur le site internet sur l'application SNCF Connect, est entrée en vigueur le mardi 8 août dernier. La compagnie ferroviaire, qui n'a pas communiqué sur le sujet, a confirmé une "phase de lancement."

Cette facilité de paiement, qui est amenée à évoluer dans le temps, était promise depuis plus d'un an. La SNCF s'est associée à une start-up française, Alma, pour ce nouveau service. Les usagers devront donc réserver leur billet sur le site de la compagnie ferroviaire, puis se rendre sur la plateforme d'Alma pour payer en trois fois après avoir saisi ses coordonnées et ses identifiants bancaires.



Des frais de 1,5%

Le paiement en trois fois est cependant réservé aux achats de plus de 150 euros, dans la limite de 999 euros, précise MoneyVox. Cette option est disponible pour l'achat de billets de trains (TGV Inoui, OUIGO, Intercités, TER, Lyria, Eurostar, Thalys), mais aussi de bus (Flixbus et BlaBlaCar Bus). Seuls les détenteurs de certaines cartes pourront par ailleurs en bénéficier : Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron, Maestro ou Bancontact, valable au moins trois mois après la date d’achat.



Attention toutefois : ce paiement en trois fois s'accompagne de frais équivalents à 1,5% de la valeur totale des billets. MoneyVox donne un exemple pour un billet aller-retour entre Rennes et Lyon. Sur un total de 225 euros, les frais s'élèvent à 3,63 euros. Les paiements seront étalés sur deux mois : le premier immédiatement, puis un deuxième 30 jours plus tard, et enfin un troisième 60 jours après. Un premier bilan du système sera dressé "entre la mi-septembre et début octobre", a précisé SNCF Connect au Parisien.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info