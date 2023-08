SNCF : comment bénéficier du paiement en trois fois de vos billets de train

Une évolution non négligeable pour les usagers des transports de la SNCF. Sur son site internet et son application mobile, le groupe ferroviaire permet désormais à ses clients de pouvoir payer leurs billets en ligne via trois mensualités. Comme le rappelle MoneyVox, la SNCF avait promis d'ajouter cette fonctionnalité à son catalogue l'année dernière.

Sur son site internet, la société précise que cette solution est disponible sur les billets de trains nationaux, internationaux et régionaux et de bus en France ainsi qu'en Europe. L'option est actuellement en "phase de lancement" et son "déploiement se fera progressivement pour élargir les services et offres proposés", précise la SNCF à nos confrères.

Pour en bénéficier, votre achat doit répondre à plusieurs critères. Vous avez l'obligation de régler votre ou vos billets par carte bancaire. Aussi, l'option est possible uniquement sur des commandes d'un montant égal ou supérieur à 150 euros. Le plafond maximal est de 999 euros.

Attention aux frais !

Si vous choisissez de payer en trois fois, votre achat va vous coûter, au total, plus cher. Des frais à hauteur de 1,5% du prix du billet s'ajoutent au montant total de votre commande. Le paiement fractionné se fait en trois étapes : le premier règlement est fait immédiatement, le deuxième intervient trente jours après et le troisième est effectué soixante jours après le premier. Les frais de financement interviennent lors du premier règlement.

Après avoir sélectionné votre voyage sur le site ou l'application, le moyen de paiement "en 3 fois avec Alma" est visible et vous permet donc de régler votre achat via trois mensualités. "Plus de liberté, plus de flexibilité, plus de tranquillité", promet la SNCF sur la mise en place de cette option.

