Salaires : à partir de quel montant est-on considéré comme riche ?

À partir de quel salaire est-on riche en France ? La question est posée depuis des années à de nombreux politiques, pour juger de leur adéquation avec le quotidien des Français. Lors du Grand Jury RTL en février 2021, François Bayrou estimait que gagner "4.000 euros par mois", c'est appartenir à la "classe moyenne". "Si vous me demandez : 'Est-ce qu'à 4.000 euros, on est riche ?' Ma réponse est non".

Ce seuil de 4.000 euros par mois fait référence à celui fixé par François Hollande qui considérait que c'était le niveau à partir duquel un Français était riche. De son côté, Emmanuel Macron avait estimé que "c'est assez dur de bien vivre en dessous de 3.000 euros par mois à Paris". Alors, où est le seuil de richesse ? L'Observatoire des inégalités a tranché. Il estime qu'on est riche à partir de 3.673 euros par mois pour une personne seule après impôts.

Il se base sur le seuil de pauvreté, qui équivaut lui à la moitié du salaire médian, 900 euros. Le seuil de richesse est donc, selon lui, équivalent à deux fois le salaire médian. Pour un couple, on est riche à partir de 5.500 euros sans enfant, 7.700 euros avec deux enfants. L'Observatoire explique qu'en France, "seulement 7% de la population sont au dessus de ce seuil de richesse" de 3.673 euros.

