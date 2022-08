Salaire des enseignants : "Il va falloir aller plus loin" que 2.000 euros, estime sur RTL une syndicaliste

Salaire des enseignants : "Il va falloir aller plus loin" que 2.000 euros, estime sur RTL une syndicaliste

C'est une promesse d'Emmanuel Macron qui a fait grand bruit ce jeudi 25 août. Juste avant de s'envoler pour l'Algérie pour une visite de trois jours, le chef de l'État a pris la parole devant les recteurs et les rectrices réunis à la Sorbonne pour leur rentrée.

Et comme à son accoutumée, Emmanuel Macron a fait des annonces fortes. Il a notamment promis "qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2000 euros nets". Une promesse "qui va demander un effort financier" pour Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU invitée ce jeudi soir sur RTL. Mais une annonce insuffisante pour la professeure de SES qui estime "que c'est l'ensemble de la profession qui doit être revalorisée. 2.000 nets pour commencer, c'est un début, mais il va falloir aller beaucoup plus loin et surtout s'occuper de l'ensemble de la carrière des entraineurs".

Pour appuyer ses propos, Sophie Vénétitay se base sur son expérience personnelle. Professeure depuis 13 ans, elle gagne actuellement "2.002 euros par mois", soit le montant auquel Emmanuel Macron aimerait faire débuter les enseignants. Une "injustice" pour la syndicaliste qui "pourrait même alimenter une forme d'augmentation des départs et des démissions de l'Éducation nationale".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info