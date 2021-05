Retraites : un dossier sur six fait l'objet d'une erreur, alerte la Cour des comptes

publié le 20/05/2021 à 16:39

Des factures d'électricité trop chères et des pensions de retraite sur lesquelles il y a beaucoup d'erreurs : actuellement la France compte plus de 16,7 millions de retraités avec une pension moyenne de 1.393 euros net par mois.

Or, la Cour des Comptes estime qu'un dossier sur six gérés par les caisses du régime général fait l'objet d'une erreur. En effet, pour 2020, précisément 16,4% des dossiers étudiés par la Cour des Comptes comportent des erreurs. Ce phénomène n'est pas nouveau, sauf que ces problèmes de calcul sont en augmentation.

On parle d'un dossier sur six en 2020, contre un sur neuf il y a cinq ans. Ces erreurs peuvent être soi de l'argent en trop, soi des oublis, mais dans les trois quarts des cas il s'agit d'argent en moins : ça peut aller de quelques euros à des manques à gagner parfois supérieurs à 120 euros sur un an.

À la suite de l'alerte de la Cour des Comptes, les ministres de la Santé, des Comptes publics ainsi que le secrétaire d'État aux Retraites se sont immédiatement fendus d'un communiqué dans lequel ils disent qu'ils "prennent acte des conclusions de la Cour des Comptes" et ils assurent "qu'une nette amélioration de la qualité des prestations versées est prévue pour 2021".