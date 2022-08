Le journal de 6h - Rentrée scolaire : de nombreuses fournitures toxiques, selon l'UFC-Que Choisir

Si vous avez des enfants, vous allez forcément passer par la case fournitures scolaires avant la rentrée. Mais attention aux fournitures toxiques, alerte une étude de l'association UFC-Que Choisir publiée jeudi 25 août.

Quatre fournitures sur 10 contiennent des perturbateurs endocriniens ou des substances cancérogènes. "Nos relevés sont catastrophiques", s'alarme Élisabeth Chansais, spécialiste de l'environnement à l'UFC-Que Choisir. "Il faut éliminer les stylos-billes de la trousse scolaire (...) et miser sur des produits moins nocifs pour la santé."



À quelques jours de la rentrée scolaire, l'association a en effet testé une grosse trentaine de produits scolaires (stylos, feutres ou surligneurs) et en conclut que presque la moitié d'entre eux comprennent des composants potentiellement dangereux, tels que Ies "phtalates reprotoxiques et perturbateurs endocriniens, impuretés cancérogènes, hydrocarbures aromatiques polycycliques, isothiazolinones, benzyl alcool, toluène et benzène".

Élisabeth Chesnais précise que les marques de la grande distribution font "un peu plus attention à leur produit" et affichent les logos de danger, contrairement aux grandes marques.

