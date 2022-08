C'est bientôt l'heure de la rentrée scolaire pour tous les enfants qui feront leur retour à l'école dès le jeudi 1er septembre. Ensuite, jusqu’au samedi 8 juillet 2023, les élèves vont se retrouver sur les bancs de l'école avant la date des prochaines vacances estivales. Les jeunes Français vont bénéficier entre temps de quatre périodes de vacances intermédiaires. Voilà comment cela va se découper exactement.

Le calendrier scolaire 2022-2023 a été fixé par un arrêté paru au Journal officiel le 11 juillet 2021 selon Sud Ouest. En ce qui concerne les vacances de la Toussaint, l’ensemble des trois zones sera en vacances en même temps du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre. Celles de Noël débuteront samedi 17 décembre et se termineront mardi 3 janvier. Pour rappel, entre ces deux périodes, il y aura également un long week-end car le 11 novembre tombe un vendredi et étant un jour férié, cela ajoute une journée de pause.

La zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) sera ensuite la première à partir en vacances d’hiver, du samedi 4 au lundi 20 février 2023. Puis ce sera au tour de la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, ou Strasbourg), du samedi 11 au lundi 27 février, puis de la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles), du samedi 18 février au lundi 6 mars.

Concernant les vacances de printemps, elles débuteront le 8 avril et se termineront le 24 pour la zone A. En zone B, elles auront lieu du samedi 15 avril au mardi 2 mai, et du samedi 22 avril au mardi 9 mai pour la zone C.

Par rapport à l'année 2022 où les 1er et 8 mai tombaient un dimanche, l'année 2023 sera plus avantageuse pour les jours fériés, notamment au printemps avec des possibilités de longs week-ends. En effet, le mois de mai comptera deux week-ends de trois jours puisque les 1er et 8 mai tombent un lundi. À l’école, toutes les zones bénéficieront aussi du pont de l’Ascension, du mercredi 17 mai au lundi 22 mai 2023. Le lundi de Pentecôte, lui, tombera le 29 mai.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info