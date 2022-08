Prime de rentrée exceptionnelle : qui peut en bénéficier ?

Mercredi 3 août, un nouveau compromis a été trouvé en commission mixte paritaire sur la "prime de rentrée exceptionnelle". Alors que celle-ci était au cœur des débats depuis plusieurs semaines, elle trouve enfin une conclusion. En effet, la gauche et les acteurs associatifs avaient vivement réagi à un amendement voté par le Sénat qui avait pour objectif de remplacer la prime de rentrée exceptionnelle par une majoration de la prime d'activité. Finalement, la prime de rentrée exceptionnelle sera allouée aux bénéficiaires des minima sociaux, mais aussi à ceux qui touchent la prime d'activité.

Les minima sociaux désignent les aides financières accordées aux personnes en situation de précarité. Concrètement, il s'agit notamment du revenu de solidarité active (RSA) - qui assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer-, mais aussi l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou l'allocation spécifique aux personnes âgées (Aspa).

Le montant de la prime de rentrée exceptionnelle sera de 100 euros. Au micro de RTL ce jeudi 4 août, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a indiqué que cette prime serait versée "courant septembre à ceux qui en ont le plus besoin".

Qui peut toucher la prime d'activité ?

La prime d’activité est une aide sociale mise en place en 2016 et destinée à soutenir les personnes ayant de faibles revenus. Ce complément de revenu est versé chaque mois par la Caisse d'allocations familiales (CAF) aux salariés, étudiants, apprentis et travailleurs indépendants de plus de 18 ans. Conformément aux promesses du projet de loi sur le pouvoir d'achat du 18 juillet, la prime d'activité devrait être revalorisée de 4%.

Pour bénéficier de la prime d'activité, il faut d'abord être Français et résider en France de façon permanente. Le montant de la prime est calculé en fonction de la composition et des ressources (revenus, mais aussi allocations) du foyer. Pour une personne seule, celle-ci est éligible à la prime d'activité si elle gagne moins de 1.827 euros mensuels. Pour un couple de deux enfants dont les deux membres sont actifs, la limite est à 3.838 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info