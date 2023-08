Rentrée : l’assurance scolaire est-elle obligatoire ?

La rentrée scolaire arrive à grands pas. Au tableau, une question : l'assurance scolaire, qui protège l'enfant contre les dommages causés ou subi lorsqu'il est à l'école (primaire, collège ou lycée) est-elle obligatoire ?

Réponse : non. Elle est facultative pour des activités lors de la journée de cours et qui sont inscrites dans l'emploi du temps. En revanche, il faut en souscrire obligatoirement une pour les activités extrascolaires et la cantine.

En moyenne, le coût d'une assurance scolaire "oscille entre 8 et 40 euros par an et par enfant, selon les niveaux de garantie et les options incluses", a précisé le site Économie Matin. Mais, comme l'a rappelé l'UFC-Que Choisir, "avant de souscrire un produit sur mesure, vérifiez que votre multirisque habitation ou votre garantie accidents de la vie n'inclut pas déjà une assurance scolaire."