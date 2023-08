Rentrée : pourquoi le prix des fournitures scolaires a-t-il explosé ?

En cette rentrée scolaire 2023, prévue lundi 4 septembre, l'inflation sur les fournitures a surpris quelques parents. Avec 11,3% d'augmentation en moyenne par rapport à 2022, d'après les chiffres de la confédération syndicale des familles, le budget explose. Le montant pour une liste complète de fournitures d'un élève de primaire passe ainsi de 190 à 233 euros, soit une hausse de 23% d'une année sur l'autre.

Dans le détail, c'est principalement la papeterie qui connaît une forte progression des prix : +34% pour les feuilles simples à carreaux. L'explication ? Le prix est fixé un an à l'avance, il a donc été décidé en septembre 2022, en pleine crise, quand le prix de la pâte à papier était de 1.300 euros la tonne en raison de l'après-Covid et de la guerre en Ukraine. En 2023, son prix a baissé de 15%.

Sauf que cette baisse ne se verra pas sur le ticket de caisse avant la rentrée 2024, car les cahiers et les feuilles ont été fabriqués l'année précédente. Il n'y a donc pas de répercussions immédiates, les contrats étant décidés un an à l'avance entre fabricants et distributeurs.

Les prix restent élevés aujourd'hui puisque la fabrication de la pâte à papier est énergivore. Et la facture d'électricité a parfois été multipliée par 4,5 dans certaines usines françaises, où les salaires ont aussi augmenté pour financer la vie plus chère.

