À quoi ressemblera l'aéroport de demain ?

Sujet du jour. Le secteur aérien est en plein bouleversement. "Taxis volants", drones, avions à hydrogène... De nombreuses innovations ont été présentées lors du 54ᵉ Salon international de l'aéronautique au Bourget qui s'est tenu du 19 juin 2023 au 25 juin 2023. Pour 2042, Airbus prévoit un accroissement de 3,6% pour le trafic aérien, selon La Tribune.

Au Bourget, des commandes records ont été passées. Cinq-cents Airbus A320 ont été commandés par la compagnie indienne IndiGo. Il s'agit de la plus grosse commande dans l'histoire de l'aviation civile.



Pour accueillir ces avions et dans les meilleures conditions possibles, certains projets d’extensions sont en lice. Le samedi 13 mai 2023, entre 300 et 400 personnes ont manifesté devant l’entrée des parkings de l’aéroport de Lille-Lesquin contre l’élargissement de l’aérogare et de la piste principale. L'initiative est jugée comme "obsolète" par certains riverains. D'autres s’inquiètent des possibles nuisances sonores.

Nouvelle gestion du trafic dans les aéroports

Le projet d’un quatrième terminal à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris a été abandonné par le gouvernement, estimant que le projet n’est plus en phase avec les enjeux environnementaux. Depuis 2018, un dispositif de reconnaissance faciale est généralisé à Orly pour fluidifier le trafic.

Les aéroports du futur seront-ils plus grands ? À quoi ressembleront-ils ? Comment évoluera la mobilité dans les airs ? Quelle est la tendance pour l'avenir ? Y aura-t-il vraiment toujours plus d'avions au-dessus de nos têtes et dans les aéroports ?



Analyse. "Il va falloir optimiser côté piste la gestion du trafic existant avec de nouveaux aménagements, une nouvelle gestion du trafic au sol et en vol pour que les aéroports puissent accueillir davantage d'avions et dans de meilleures conditions. Il y aura également une adaptation côté aérogare pour accompagner ces flux voyageurs et gagner en fluidité", explique Julien Joly, spécialiste transports de Wavestone, spécialisé dans la transformation des entreprises.

"L'aéroport de Lyon a lancé récemment une application. En amont de leur voyage, les passagers enregistrent leurs billets d'avions, leurs pièces d'identité, et ils prennent un selfie. La promesse, c'est que lors de leur arrivée dans l'aérogare, les portes puissent s'ouvrir directement devant eux. Cela permet de gagner beaucoup de temps dans les files d'attente et de fluidifier le parcours" [...] "La promesse, c'est d'arriver en moins de 30 secondes dans le hall d'entrée de l'avion", ajoute Arnaud Tousch, journaliste à RTL.

