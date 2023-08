Voyage en avion : qu’avez-vous le droit de mettre dans vos bagages ?

Sujet du jour. C'est le deuxième aéroport d'Europe. Roissy-Charles-de-Gaulle a accueilli 57,5 millions de passagers en 2022, soit un niveau proche d'avant-Covid. Il compte 30 bureaux de douanes et plus de 17.000 agents y travaillent chaque jour. C'est principalement à l'arrivée des passagers, une fois les valises récupérées, que ceux-ci opèrent.

Les produits qui sont les plus transportés et contrôlés sont le tabac, l'alcool et certaines denrées alimentaires. Il n'est pas nécessaire pour ces douaniers d'ouvrir les valises. Grâce à une machine à rayon X qui détecte les grandes formes, les produits illégaux sont rapidement repérés. "Les agents de la douane peuvent retrouver des choses très étonnantes, comme des plantes, et des animaux morts ou vivants", explique Arnaud Tousch, journaliste à RTL.

Comment les contrôles s'opèrent-ils ? À quoi a-t-on droit ou pas dans nos valises ? Que risque-t-on ?

Analyse. "Chaque année, il y a une méconnaissance des passagers à l'égard des formalités douanières. Nous sensibilisons les voyageurs avec la campagne Voyager tranquille, lancée au moment des grands départ en vacances", explique Audrey Gannac, cheffe divisionnaire de la douane à l'aéroport de Roissy.

Et d'ajouter : "Nos contrôles se font en fonction d'une connaissance fine de nos flux, de notre expérience et des tendances en matière de fraude. 95% du temps, les contrôles se passent bien."

Pour en savoir plus sur ce qu'il est possible de ramener ou pas dans votre valise, vous pouvez consulter le site www.douane.gouv.fr ou contacter Info Douane Service 0800 94 40 40.



