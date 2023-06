Airbus : comment l'avionneur a bouclé le plus gros contrat de l'histoire

Airbus a bouclé une commande historique. La compagnie indienne IndiGo s'est engagée lundi à acheter 500 avions, faisant de ce contrat le plus gros, en volume, jamais conclu dans l'histoire de l'aviation civile.

Cette commande a été signée sous les applaudissements au Salon du Bourget, près de Paris, par les dirigeants d'Airbus et de la compagnie IndiGo. Dans le détail, 500 avions de la famille A320neo seront livrés entre 2030 et 2035. Les négociations se sont terminées tôt, ce lundi 19 juin, afin de présenter l'accord à la presse.

"On mène notre boutique, on satisfait nos clients et on essaie de produire nos avions le plus vite possible malgré la difficulté de la chaîne d'approvisionnement. Un contrat comme celui-ci, dans un marché porteur comme l'Inde, montre bien le retour en force de l'aviation", s'est réjoui Christian Scherrer, en charge des ventes chez Airbus.

Le responsable refuse cependant de dévoiler le montant de la transaction. Au prix catalogue, ces 500 avions représentent un total de 55 milliards d'euros. Mais les négociations ont pu permettre de revoir le montant de la note finale.

