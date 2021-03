Quel vin français s’est le mieux vendu à l’étranger en 2020 ?

et AFP

publié le 15/03/2021 à 20:57

Belle performance pour les vins français. En 2020, les rosés des trois appellations de Provence ont réalisé la meilleure performance française à l'export, malgré les taxes américaines et la crise du Covid-19, a rapporté, lundi 15 mars, le Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP).

La fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) qui regroupe 85% des entreprises exportatrices françaises indique que les ventes des trois AOC, Côte de Provence, Côteaux d'Aix-en-Provence et Côteaux Varois en Provence, ont progressé à l'export de 5,6% à 4,9 millions de caisses de 12 bouteilles en 2020. Dans le même temps, toutes les appellations françaises sauf la Bourgogne (+1,4%) et les liqueurs (+4,5%) ont reculé, notamment le champagne (-17%).

Par ailleurs, les rosés provençaux ont légèrement progressé en valeur de 0,7% à environ 297 millions d'euros en 2020, selon la FEVS. La Provence est le 6e vignoble français en valeur. La France est le pays qui vend ses rosés le plus cher à l'export, en raison notamment d'une qualité qui s'est améliorée.

Les ventes en grande distribution de rosés provençaux ont par ailleurs progressé de 2% (à 290.000 hectolitres) et le pic touristique de l'été avec des ventes au caveau a presque contrebalancé les pertes du début d'année, ajoute Brice Eymard, directeur général du Conseil interprofessionnel des vins de Provence.