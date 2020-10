Bordeaux : les vins à l'honneur dans RTL vous régale

publié le 05/10/2020 à 10:37

"RTL vous Régale", c'est le meilleur moyen de commencer son week-end ! Une balade gourmande dans nos régions, rythmée par les conseils et les anecdotes de Jean-Sébastien Petitdemange et Luana Belmondo.

Grâce à eux, Jean-Michel Zecca nous permettra de découvrir des produits emblématiques et inattendus des terroirs et des ambassadeurs passionnés du patrimoine et de la gastronomie française.

Sans oublier le défi frigo de 11h. A l'heure du "zéro gaspi", un challenge entre JS et Luana pour magnifier les restes du frigo d'un auditeur !