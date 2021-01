publié le 11/01/2021 à 14:28

Des marques de vin, de whisky et de rhum au cœur de possibles cartels ? Jeudi 7 janvier, le groupe spiritueux Marie Brizard a indiqué être visé par une enquête de l'Autorité de la concurrence. Une information confirmée par l'organisme de contrôle qui soupçonne une entente entre l'entreprise et la société Copagef, maison mère du géant du secteur Castel Frères (qui commercialise notamment les marques La Villageoise et Roche Mazet).

Selon Les Échos, l'Autorité de la concurrence s'intéresse aux relations entretenues entre les deux groupes : en 2015, la Copagef est entrée au capital de Marie Brizard, décrochant un siège à son conseil d'administration. L'enquête vise à savoir si ce rapprochement a abouti à des "échanges d'informations stratégiques", comportement illicite selon les règles de la concurrence. Les soupçons portent notamment sur les prix de boissons aromatisées au vin. Contactée par Les Échos, Castel Frères "conteste toute pratique négative" et, de son côté, Marie Brizard affirme "sa volonté de collaborer avec les services d'instruction ainsi que son attachement au strict respect de la réglementation applicable".

Marie Brizard est également soupçonnée d'entente avec la Cofepp (Compagnie financière européenne de prises de participation). Cette dernière est aussi entrée à son capital en 2015. L'Autorité de la concurrence enquête sur une possible "répartition de marchés" concernant le whisky et le rhum qui aurait un lien avec ce rapprochement.

À l'époque, des raids avaient été menés dans les locaux des trois entreprises qui avaient contesté les saisies auprès de la justice. La Cour d'appel avait tranché en leur faveur en ordonnant la restitution de certaines pièces à la Cofepp et à la Copagef.