Prix des cigarettes, du gaz, frais bancaires.... ce qui change le 1er novembre 2020

publié le 01/11/2020 à 07:05

À partir du 1er novembre, les consommateurs devront s'habituer à de nouvelles grilles tarifaires, notamment en ce qui concerne les tarifs du gaz. En effet, les tarifs réglementés vont connaître une hausse de 1,6%, elle "s’explique par les évolutions des prix du gaz sur les marchés internationaux et notamment sur le marché du gaz naturel liquéfié", indique la Commission de régulation de l'énergie.

Autre changement, en faveur des personnes en difficulté vis-à-vis de leur banque, le plafonnement des frais bancaires. Ils seront ainsi plafonnés à 25 euros par mois pendant une période fixe de 3 mois.

Le site du gouvernement précise qu'un client est considéré comme fragile si : il accumule cinq irrégularités ou incidents de paiement au cours d’un même mois, son dossier de surendettement est en cours de traitement, il est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.

Toujours pour les personnes en difficulté, ce dimanche 1er novembre marquera le début de la trêve hivernale. Aucune expulsion locative n'est possible jusqu'au 31 mars 2021. Néanmoins, l'expulsion est possible si l'habitat est frappé d'un arrêté de péril, et si une solution correspondant aux besoin du locataire est proposée, précise Ouest-France.

Toujours concernant les hausses de prix, ceux des cigarettes connaîtront une augmentation de 50 centimes pour un paquet de 20 unités.