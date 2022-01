Prime Macron 2021 : est-il encore possible d'en bénéficier ?

Ce coup de pouce pourrait être bien utile aux Françaises et aux Français pour commencer du bon pied l'année 2022. La "prime Macron", ou prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, a été reconduite en 2021 et a été versée à un grand nombre de Français. Elle peut atteindre jusqu'à 1.000 euros pour tous les salariés et 2.000 euros pour les travailleurs de "deuxième ligne", dans le cas où leur entreprise a conclu un accord d'intéressement et prévu des accords de revalorisation des carrières.

Une question taraude sans doute moult salariés : est-il encore possible de la toucher en 2022 ? La réponse est oui. Dans un communiqué du 28 avril 2021, le ministère du Travail précisait : "Il est proposé que la prime puisse être versée jusqu’à début 2022 et que le dispositif soit applicable rétroactivement pour les primes versées à partir du dépôt du projet de loi qui intégrera ces mesures à l’été".

Une prime défiscalisée

La prime Macron vient compléter le salaire des personnes qui gagnent jusqu'à trois fois le Smic. Le 15 mars dernier, le gouvernement avait par ailleurs précisé que le montant de la prime pouvait être modulé "selon les bénéficiaires en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19".

Enfin, il est nécessaire de rappeler que cette prime est défiscalisée et exonérée de cotisations sociales. Fin juillet 2020, 4,3 millions de salariés avaient pu en bénéficier, selon Bercy, pour un montant total de 2,05 milliards d'euros.