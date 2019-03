publié le 19/03/2019 à 19:38

Au terme de 133 débats organisés par le Mouvement des entreprises de France (Medef) un peu partout en France, des propositions ont été faites. Parmi elles, la volonté de pérenniser la "prime Macron" pour le pouvoir d'achat. Une prime que le président du Medef préfère appeler la "prime patron", "parce que ce sont quand même les patrons qui vont la payer" ajoute-t-il sur RTL ce mardi 19 mars.



"Plus de 40% des entreprises l'ont versée, y compris les petites et les moyennes entreprises. On veut la pérenniser sous forme d'un intéressement régulier chaque année", indique Geoffroy Roux de Bézieux. "Quand une entreprise marche bien, c'est normal de partager les profits" complète-t-il.



Le patron du Medef propose aussi une prime mobilité domicile-travail. Il dit vouloir s'"occuper des 70% des salariés qui prennent leurs voitures pour aller travailler". "On paye pas loin de 10 milliards d'euros les entreprises pour financer les transports en commun", explique Geoffroy Roux de Bézieux. Par exemple dans le Var, "seulement 4% des salariés prennent les transports en commun pour aller travailler. Tous les autres prennent leurs voitures, c'est à eux que souhaite s'adresser le Medef avec cette prime.

Autre proposition forte, un "capital départ sous conditions de ressources du foyer". "C'est une allocation de capital pour tous les jeunes Français, un prêt à taux zéro pour ceux qui veulent entreprendre", explique Geoffroy Roux de Bézieux.

Ces propositions du Medef ont été "présentées ce matin" à Emmanuel Macron et Édouard Philippe, précise Geoffroy Roux de Bézieux. "On va essayer de rencontrer les uns et les autres dans les semaines qui viennent" ajoute-t-il.