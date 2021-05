Prime CEE : qu'est-ce que c'est et comment en bénéficier ?

publié le 09/05/2021 à 08:35

La prime énergie, aussi appelée "Coup de pouce économies d'énergie" (CEE), permet de payer des dépenses pour le remplacement d'un chauffage ou faire des travaux d'isolation. Les objectifs sont multiples, notamment aider les Français à sortir des énergies fossiles, à isoler leur logement et ainsi à diminuer significativement leurs factures.

Tous les ménages peuvent bénéficier de cette prime. Les ressources de l'ensemble des personnes occupant le logement sont toutefois prises en compte pour fixer le montant de la prime. Ainsi, plus les ressources sont faibles, plus le montant de la prime est élevé. Pour savoir si vous êtes éligible et à quel montant vous avez droit, vous pouvez vous consulter le tableau mis à disposition par le ministère de la Transition écologie ici.

Si vous êtes éligible, les démarches sont relativement simples. Vous devez choisir les travaux que vous souhaitez effectuer, choisir l'entreprise de la charte correspondant à vos travaux, accepter l'offre du signataire de la charte, signer le devis des travaux et réaliser vos travaux. Dernière étape, retournez les documents (factures, attestations sur l’honneur, etc.) au signataire de la charte ou à son partenaire dans les délais prévus afin de recevoir la prime.

Cette prime peut être demandée jusqu'au 31 décembre 2021. Elle est versée par les signataires des chartes Coup de pouce chauffage et/ou Coup de pouce Isolation, c'est-à-dire principalement les vendeurs d'énergie. Le versement se fait par virement bancaire ou chèque, peut être déduite de votre facture ou encore donnée sous forme de bons d'achats pour des produits de consommation courante.