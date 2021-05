Pensions de retraite 2021 : ce que vous devez savoir

publié le 02/05/2021 à 06:02

Un peu de bonheur pour les retraités en ce début de printemps. En 2021, plus de 16,2 millions de retraités sont logés à la même enseigne. Les pensions de retraite de base versées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, Cnav, sont revalorisées en une seule fois. Cela change de l'année 2020 où plusieurs hausses s’étaient appliquées, mais à différents moments.

Depuis le 1er janvier 2021, le montant des pensions de retraite a augmenté de 0,4%. Cette hausse s'est appliquée sur les pensions de janvier 2021, qui ont été versées début février. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), bénéficie elle aussi d'une revalorisation de 0,4% en 2021.

Pour une personne seule, la prestation atteint donc le montant de 906,81 euros. Mais êtes-vous éligible à cette fameuse pension de retraite ?

Qui peut percevoir une pension retraite ?

Cela peut sembler logique, mais pour obtenir votre retraite, vous devez arrêter de travailler, que vous soyez alors salarié ou non-salarié. Le montant de l'allocation varie selon les ressources du ou des retraités. Elle est versée aux plus de 65 ans.

Il existe néanmoins des exceptions. Si par exemple, vous poursuivez votre activité tout en gardant des enfants, des personnes handicapées, âgées ou invalides, vous percevrez votre retraite. Vous pouvez aussi percevoir votre retraite tout en continuant d'être concierge ou gardien d’immeuble logé, ou si vous avez une activité artistique.

Quand touche-t-on la retraite ?

Si vous avez plus de 65 ans et que vous répondez aux critères évoqués précédemment vous toucherez votre pension retraite chaque mois. Pour être exact, elle est versée au début du mois suivant au titre du mois précédent. Par exemple, votre pension de d'avril 2021 sera versée au mois de mai.

Qu'en est-il de la pension de retraite complémentaire ?

En revanche, pas de bonnes nouvelles côté pension de retraite complémentaire. Elle n'a pas été révisée en novembre dernier, du fait de la crise sanitaire.



La pension de réversion, sur la sellette, est elle aussi soumise à un plafond de ressources à ne pas dépasser. En 2021, celui-ci est de 21.320 euros par an pour une personne seule contre 21.112 euros en 2020. Un montant qui s’applique au régime général de base des salariés, commerçants et artisans, aux agriculteurs et libéraux, hors avocats.