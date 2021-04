Fraude fiscale : comment travaillent les contrôleurs ?

publié le 20/04/2021 à 11:03

Dans les coulisses des contrôles fiscaux, une petite équipe d'informaticiens se charge de faire parler les algorithmes pour faciliter la tâche aux contrôleurs. Pour aller à leur rencontre, il faut marcher dans une bonne dizaine de couloirs, qui serpentent dans Bercy et tout au bout, ils décortiquent nos données fiscales.

"Sur nos écrans, il y a des lignes de codes. Globalement, on passe nos journées à coder des algorithmes pour essayer de détecter la fraude fiscale", résume Alexia, datascientist. "On essaie de modéliser des comportements frauduleux, via des règles mathématiques", poursuit l'experte en données. Le fisc connaît beaucoup de choses sur chacun, en toute légalité bien sûr. Il a accès à vos déclarations, à vos liens familiaux, il sait si vous possédez des comptes à l'étranger et, mises bout à bout, ces informations peuvent donner des probabilités de fraude.

À partir de ces données, des niveaux de risque de fraude sont établis, "on produit des listes d'entreprises qui présentent des risques ou des particuliers. Et on produit, à l'aide de ces listes, des rapports qui listent ceux avec des caractères à risque", détaille Philippe, responsable du bureau de la programmation des contrôles fiscaux. Ainsi, tous les trois mois, ces listes sont envoyées dans les directions régionales des finances publiques. Ces dernières décident alors de réaliser des contrôles ou non, en fonction des éléments qu'ils connaissent sur le terrain.