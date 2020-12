Prime de Noël : à quelle date est prévu le versement de la CAF ?

publié le 02/12/2020 à 17:54

Un coup de pouce qui, cette année plus que jamais, sera le bienvenu. Dans les jours qui viennent, les foyers les plus modestes devraient recevoir une prime de Noël pour aborder un peu plus sereinement les fêtes de fin d'année.

En 2019, il avait fallu attendre le 6 décembre pour que le ministère des Solidarités et de la Santé confirme son montant et son versement, qui avait eu lieu quelques jours plus tard. Selon les informations du magazine Dossier Familial, la Mutuelle sociale agricole devrait lancer le versement de la prime de Noël à ses allocataires entre le 11 et le 14 décembre.

Généralement, la Caisse d'allocations familiales (CAF) s'aligne sur les mêmes dates pour commencer à verser sa prime aux personnes qui bénéficient du , de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ou de l'allocation équivalent retraite (AER). Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), versée par Pôle emploi, recevront leur prime à partir du 17 décembre.

Ces dates correspondent au début des versements. L'année dernière, les derniers bénéficiaires avaient reçu leur prime le jour même de Noël, le 25 décembre.



Quant au montant de cette , il est basé sur la composition de votre foyer. En 2019, les bénéficiaires du RSA avaient touché entre 152,45 euros pour une personne seule sans enfant et 442,10 euros pour un couple avec 4 enfants (auxquels s'ajoutaient 60,98 euros par enfant supplémentaire), selon le site .