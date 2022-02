Un couac administratif qui coûte cher... ou pas. Plusieurs personnes n'ont en effet pas toujours pas reçu la prime inflation promise par le gouvernement. Il s'agit de personnes cumulant plusieurs statuts, comme les auto-entrepreneurs bénéficiaires du RSA, ainsi que ceux étant inscrits à Pôle emploi.

Capital révèle que "l'administration n'a tout simplement pas anticipé leur situation" Pour rappel, pour toucher la prime inflation de 100 euros promise par le gouvernement, il faut déclarer toucher moins de 2.000 euros par mois. Mais pour les auto-entrepreneurs, en plus de ce plafond fixé, l'État leur demande un revenu minimum estimé à 900 euros net de chiffre d’affaires entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021, soit au moins 100 euros net par mois en moyenne. Mais le problème, c'est qu'avec la crise, plusieurs personnes n'ont pu déclarer des recettes de 900 euros net entre début janvier et fin septembre.

Pour les auto-entrepreneurs, en plus inscrits à Pôle Emploi, la situation est encore plus compliquée. Étant auto-entrepreneur, ils sont inscrits à l'Urssaf, qui devrait logiquement leur verser la prime. Mais étant aussi inscrit à Pôle Emploi, l'organisme devrait aussi pouvoir régler la prime. Or, les deux organismes ne veulent pas leur verser les 100 euros pour éviter les doublons et se renvoient la balle.

Mais aucune inquiétude. Le gouvernement a prévu d'ouvrir un site pour les Français qui n'auraient pas reçu la prime inflation.