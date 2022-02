Pouvoir d'achat : le patron de TotalEnergies annonce un "chèque gaz" de 100 euros et une réduction sur les carburants

TotalEnergies fait un geste pour le pouvoir d'achat des Français les plus précaires. Invité de la matinale de RTL ce mercredi 9 février, le PDG du groupe Patrick Pouyanné a annoncé deux mesures visant à alléger les factures de gaz et de carburant de ses clients. "On avait fait preuve de solidarité l'an dernier pendant la crise du Covid en offrant des cartes carburant à 1,5 million de soignants. Cette année, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour nos clients, c'est aussi ça le partage de la valeur ajoutée", a expliqué le dirigeant.

Première mesure, un chèque gaz de 100 euros sera envoyé sous la forme d'une remise sur la prochaine facture à environ 200.000 abonnés, "qui voient actuellement leur facture augmenter d'environ 50%", selon le PDG. Ce chèque sera versé aux clients qui ont déjà bénéficié des chèques énergie du gouvernement en 2021. Le coût de cette mesure est d'environ 20 millions d'euros pour l'entreprise, explique Patrick Pouyanné.

En parallèle, TotalEnergies va appliquer une remise de 5 euros pour un plein de 50 litres de carburant dans les 1.150 stations-services du groupe situées en zones rurales, dans des communes de moins de 6.000 habitants et les axes qui les relient, "pour les populations pour qui la voiture est un bien indispensable", selon le PDG. Cette déduction de 10 centimes par litre sera effective en caisse à partir de ce lundi 14 février et pendant trois mois. La liste des stations sera publiée ce week-end sur le site de TotalEnergies. 200 stations-services d'Outre-Mer sont aussi concernées.