RATP : grève unitaire le 18 février pour demander une hausse des salaires

Alors que le contexte économique est de plus en plus dur et que l'inflation se poursuit en France, la quasi-totalité des organisations syndicales de la RATP appelle à une journée de grève vendredi 18 février pour demander une revalorisation salariale substantielle.

La direction générale de la RATP a proposé une augmentation de 0,4% "à saupoudrer en diverses mesures sociales", dénoncent ces syndicats dans leur communiqué. Un chiffre contesté par la RATP qui rappelle qu'en 2021, "les augmentations de salaire ont été de 2,1% en moyenne pour l’ensemble des salariés" et que le budget "est prévu en hausse pour 2022".

La journée de grève est programmée le 18 février, premier jour des NAO sur les revalorisations salariales. La CGT, premier syndicat du groupe, demande 3% de revalorisation annuelle sur les trois prochaines années : "On est en année électorale, il y a les discours sur la nécessité d'augmenter les salaires, mais la direction de la RATP fait la sourde oreille", a souligné Bertrand Hammache, secrétaire général de la CGT-RATP.

La RATP affirme de son côté appliquer "une politique de redistribution d’une partie des résultats de l’entreprise par le biais d’un accord d’intéressement (...) qui produira aussi ses effets en 2022". En janvier, l'inflation est repartie à la hausse en France à 2,9% sur un an, après être restée stable à 2,8% en décembre, tirée notamment par les prix de l'énergie.