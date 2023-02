Pourquoi Stellantis va verser 4.300 euros de prime à ses salariés

Crédit : SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Moins de voitures vendues et pourtant des bénéfices qui s'envolent. Stellantis, l'alliance PSA Peugeot Citroen Fiat et Chrysler signe un bénéfice record de près de 17 milliards d'euros pour 2022. Une excellente nouvelle pour le constructeur et ses salariés qui vont recevoir une prime de 4.300 euros.

Au total, 40.000 salariés recevront cette prime, ce qui correspond à près de deux mois et demi de salaire pour les premiers niveaux de rémunération. C'est une hausse de 300 euros par rapport à l'année dernière, mais au vu des résultats records de l'entreprise, c'est trop peu, s'indigne Jean-Pierre Mercier, délégué sud à l'usine de Poissy.

"Tout le monde est convaincu qu'on s'est fait voler sur cette prime d'intéressement. Elle augmente d'à peine 300 euros avec des bénéfices qui sont en explosion +26%. Nos salaires n'ont augmenté que de 4,4% au mois de janvier, et en fait tout ce système de prime d'intéressement, c'est un leurre parce que c'est avec notre salaire qu'on vit tous les mois."

De son côté, le PDG de Stellantis Carlos Tavares rappelle ce mercredi matin dans un communiqué que tout cela vient s'ajouter à une prime de 1.000 euros et une augmentation de salaire à la suite d'un accord signé par la majorité des syndicats. À noter aussi que cette prime sera reversée à l'ensemble des salariés dans le monde. Au total, l'entreprise va ainsi redistribuer plus de 2 milliards d'euros, un record pour un groupe qui n'a que deux ans d'existence.

