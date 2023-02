Pourquoi le prix du jus d'orange pourrait-il flamber ?

Entre juillet 2022 et février 2023, le prix du jus d'orange a augmenté de près de 77%, pour atteindre son prix le plus cher de l'histoire, indique Capital. Le prix moyen en supermarché en 2022 était de 1,13 euro le litre. Soit déjà 4,4% plus cher qu'en 2021, selon l'IRI Worldwide, une société d'analyse des données et d'étude des marchés.

Plusieurs raisons semblent expliquer cette hausse : les catastrophes naturelles, la situation sanitaire ou encore la baisse de la demande.



Les deux pays qui produisent le plus de jus d'orange sont le Brésil et les États-Unis. Or, la Floride, principal État américain fournisseur du jus, a été touchée par des ouragans particulièrement violents en novembre 2022. Résultat : “Les États-Unis vont connaître la plus basse récolte de leur histoire”, explique Quentin Mathieu, responsable économie du syndicat La coopération agricole. Selon lui, "les stocks internationaux de jus d'orange sont à leur plus bas niveau depuis 10 ans".

La maladie dite du dragon jaune, transmise par un petit insecte, semble également frapper les productions et ainsi expliquer cette hausse exorbitante des prix. En effet, si la production floridienne atteignait en 2005 les 9 millions de tonnes, elle aurait chuté de 70 à 80 % en 2021 et 2022.

Outre les maladies et les ouragans, la demande mondiale a baissé : "Le marché du jus d’orange est très spéculatif et est (...) lié à la production, aux stocks et à la demande”, explique Quentin Mathieu, toujours auprès de Capital.



