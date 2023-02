Qu’est-ce que le bonus réparation et comment en bénéficier ?

Crédit : KURT DESPLENTER / BELGA MAG / Belga via AFP

Le bonus réparation, déployé par le gouvernement le 15 décembre 2022, permet de bénéficier d'une réduction lors de la réparation de ses appareils. Pour accéder à ce bonus, il suffit de passer par des professionnels labellisés QualiRépar. La remise s'appliquera automatiquement sur la facture du réparateur ayant obtenu ce label. Les remises varient de 45 euros pour la réparation d'un ordinateur à 20 euros pour les plaques de cuisson.

De très nombreux appareils sont concernés par cette aide. Parmi les produits éligibles à la remise on retrouve les réfrigérateurs, congélateurs, appareils photo, télévisions, perceuses, tondeuses, vélos, trottinettes et bien d'autres. Pour retrouver la liste complète et pour trouver un professionnel proche de chez vous certifié QualiRépar, rendez-vous sur le site ecosystem.

Néanmoins, certaines limites existent. En effet, il est nécessaire que votre produit ne soit sous aucune garantie, ni commerciale, ni de conformité. La garantie de conformité est une garantie légale automatiquement appliquée sur les appareils achetés il y a moins de deux ans. De plus, cette remise est prévue en cas de panne et non en cas de casse.

