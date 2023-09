Pourquoi le poulet ukrainien inonde-t-il le marché européen ?

Si vous avez prévu de manger du poulet à la cantine, il y a des chances qu'il vienne d'Ukraine. Depuis plus d'un an, nos rayons sont envahis par les poulets ukrainiens, à tel point que les éleveurs français se plaignent d'une véritable "déferlante". Mais pourquoi les importations de volailles ukrainiennes en Europe ont-elles bondi de 137% ?

Pour aider le peuple ukrainien et ses agriculteurs, l'Europe a décidé d'ouvrir ses frontières au printemps 2022 et de supprimer les taxes à l'importation de certains produits, y compris du poulet. Avant la guerre, 10.000 tonnes de viande de volaille par mois étaient importées, contre 25.000 tonnes aujourd'hui. Un poulet sur quatre importés en Europe vient désormais d'Ukraine.

Cette initiative profite surtout à une entreprise, le groupe agro-industriel MHP et le milliardaire qui la dirige, Yuriy Kosiuk. 90% des exportations ukrainiennes proviennent du "roi du poulet" dont le siège est basé à Chypre. Immense éleveur, il détient des usines qui produisent chacune 1 million de poulets par semaine. En comparaison, même les plus gros élevages français sont 40 fois plus petits.

Un poulet de moindre qualité

Néanmoins, les conditions de travail des ouvriers sont médiocres et le bien-être animal est complètement inexistant. Par conséquent, un poulet MHP coûte deux fois moins cher à produire qu'un poulet français. Sans droits de douanes, ils inondent donc le marché.

Les éleveurs français demandent au gouvernement d'intervenir. Ils veulent certes aider le peuple ukrainien, sans pour autant craindre qu'un milliardaire ne déstabilise le marché européen qui est déjà mal en point.

La filière française produit de nombreux poulets Label Rouge, ainsi que des poulets bio, mais elle vend moins à cause de l'inflation, puisque ces produits sont plus chers. Les ventes de poulet bio ont chuté de 12% les six derniers mois, tandis que le poulet de moins bonne qualité polonais, hollandais et ukrainien est plus rentable.

Où mange-t-on le plus de poulet ukrainien ?



La moitié du poulet mangé en France est importé, et cette part risque de bondir à cause des volailles d'Ukraine. Bien souvent, le consommateur ignore qu'il s'agit de poulet ukrainien, car ce dernier est souvent servi dans les cantines, dans la restauration collective et dans les plats préparés, puisque l'étiquette n'est pas obligée d'indiquer la provenance de la viande.



En revanche, l'origine du poulet de chair, vendu entier ou en cuisse, doit être indiquée.



Les éleveurs français veulent que l'État incite l'Union européenne à réinstaurer les taxes sur le poulet ukrainien. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, se rendra au salon de l'élevage à Rennes mardi 12 septembre. Les éleveurs sont bien remontés et attendent une réponse de sa part.