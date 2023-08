Accusé de mauvais traitements sur ses pintades, le groupe LDC, mis en cause par L214, dénonce un montage "biaisé"

Des pintades déplumées, sanguinolentes et entassées dans de toutes petites cages. L214 a dévoilé jeudi 10 août de nouvelles images choc d'un élevage de volailles dans le Maine-et-Loire. L'association a porté plainte contre le propriétaire, le groupe LDC, qui possède notamment les marques Le Gaulois, Marie, et Maître Coq. Mais l'entreprise, qui a répondu par écrit à RTL, dénonce une manipulation. Le groupe reconnaît que certaines images sont difficiles à voir mais estime que "L214 montre une réalité biaisée, par un montage d'images fait pour choquer".

Selon l'entreprise, l'élevage mis en cause "suit les recommandations techniques et sanitaires en vigueur en France." Le leader français de la volaille précise que "si des solutions ont été trouvées pour limiter l'élevage en cage des poules pondeuses, ce n'est pas encore le cas pour les pintades." La raison : "les spécificités liées à l'espèce". Le groupe assure enfin que des tests sont en cours pour améliorer les conditions d'élevage.



"Les oiseaux sont enfermés à quatre par cage"

La vidéo publiée jeudi matin par L214 montre un bâtiment d'élevage du groupe LDC. "Les oiseaux sont enfermés à quatre par cage et ont à peine la place de déployer leurs ailes. Elles se blessent avec leurs griffes et se créent des blessures profondes, nécrosées. Certaines sont laissées sans soins et ne survivent pas aux conditions d'élevage", déplore Léo Le Ster, membre de l'association. L214 a porté plainte pour mauvais traitements contre l'élevage mis en cause, et le groupe LDC.



L214 avait demandé fin juillet la fermeture d'un abattoir public de Gironde, pour "cruauté et sévices". L'association avait mis en ligne des images tournées en avril et mai dans cet établissement situé à Bazas. Une inspection menée dans la foulée par la préfecture n'avait pas trouvé d'anomalies, et avait permis à l'abattoir de continuer son activité.

