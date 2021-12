Pourquoi faut-il éviter de prendre une rondelle de citron avec sa boisson dans un bar ?

Selon une étude menée en 2008, la moitié des rondelles de citron qu’on trouve dans les boissons servies au bar ou au restaurant, présentent des traces de matières fécales. Qui, je le précise, au cas où vous seriez en train avec effroi de vous remémorer vos dernières commandes, sont détruites quand elles sont plongées dans un alcool assez fort. Un gin tonic, un Spritz, pas de souci, par contre une bière ou un Coca, là pas de désinfection.

Mais, la question est comment tout cela a-t-il atterri sur les rondelles de citron ? C’est assez simple en vérité : les gens ont la sale habitude de rarement se laver les mains après être allés aux toilettes. Admettons que le barman se lave les mains. Mais, qu'en est-il de tous ceux qui ont touché les citrons avant qu’ils arrivent jusqu’au barman ?

D'autant que le barman met aussi les doigts sur les pièces et les billets des clients, véritables nids de bactéries et des fameuses matières fécales. Sauf qu’à chaque fois que le barman rendu la monnaie, il ne se lave pas systématiquement les mains, sinon il y passerait sa vie.

Dans un monde idéal, il faudrait en fait que le barman lave ses citrons avant des utiliser et qu'il les manipule avec des gants et qu'il les garde pour toucher toutes les surfaces, le comptoir, les tables, les bouteilles et les verres des clients. Bref ça n’arrivera pas, c’est bien trop contraignant… Donc c’est plus à vous de penser à tout ça. Et de trancher : non à la tranche de citron !

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.