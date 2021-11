Comment une coccinelle a évité la mort à un homme

Nous sommes au Xe siècle et en ce temps-là, la France est dirigée par le fils d’Hugues Capet, le roi Robert II, surnommé le Pieux. Et vous allez comprendre que ce surnom n’est pas usurpé.

À Paris, un homme est condamné à mort pour le meurtre d’un artisan. Il a beau clamer son innocence, rien n’y fait. Comme à Koh Lanta, la sentence est irrévocable : son cou sera tranché sur la place publique. Mais le jour de son exécution, quelque chose d’incroyable se produit

.

Au moment de porter le coup fatal, le bourreau voit une coccinelle venir se poser sur le cou du condamné. Il la retire délicatement et prend sa hache pour cette fois en finir. Sauf que la coccinelle revient exactement se poser au même endroit. Le bourreau la chasse à nouveau, mais la coccinelle retourne sur le cou de l’homme. Il essaye encore et encore mais à chaque fois, l’insecte, encore plus obstiné, revient se poser à l’endroit où la lame de la hache est supposée venir faire son sale boulot. Cet événement improbable va sauver la vie du pauvre homme.

Le roi Robert II est mis au courant de cette histoire de coccinelle. Il en déduit, je vous rappelle qu’on le surnomme le Pieux, que c’est un miracle, que cette coccinelle a été envoyée par le Tout-Puissant pour sauver la vie du condamné. Il décide donc de la gracier. Et quand on finit par découvrir qu’effectivement l’homme, comme il le criait, était innocent, la théorie de l’intervention divine prit encore plus d’ampleur. C’est comme ça que la coccinelle a gagné ce jour-là son surnom de "bête à Bon Dieu", un porte-bonheur qu’il ne faut surtout pas écraser sous peine de déclencher la colère divine. Imaginez si c’est un moustique qui s’était posé sur le cou de l’homme. C’est l’histoire de nos étés qui en aurait été changée à jamais !

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.