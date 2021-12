Pourquoi les bouteilles de vin rouge sont-elles vertes ?

Pourquoi les bouteilles de vin rouge sont-elles en verre vert alors que le verre le plus répandu, pour les bocaux, les pots, les bouteilles de soda, est blanc ? Ce n’est pas pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons de survie du vin. Car il se trouve qu’il est extrêmement sensible à la lumière et les rayons UV s’ils sont bons à dose raisonnable pour notre peau, sont extrêmement néfastes pour le vin.

Leur effet principal c’est d’altérer son goût et ses arômes, ce qui est un peu embêtant pour une boisson qu’on déguste justement pour ça. Et ça peut aller très très vite ! Il suffit d’un tout petit quart d’heure en plein soleil pour que le vin développe ce qu’on appelle chez les spécialistes "le goût de lumière".

Et ce goût, il est franchement immonde… Imaginez des saveurs de chou-fleur, de savon, de beurre à l’ail, voilà ce que ça peut donner, suivant les cépages. Tout de suite, ça fait moins envie.

Et ce qui produit cela, c’est une réaction chimique : le vin contient une molécule, la riboflavine, qui au contact de certaines longueurs d’ondes lumineuses, développe des molécules, celles qui donnent ce "goût de lumière".

"Des lunettes" de protection pour le vin rouge

Et manque de chance, ces longueurs d’ondes sont présentes dans les rayons du soleil et dans la majorité des néons. La seule parade, c’est d’embouteiller dans du verre vert foncé qui protège beaucoup plus le vin de ces UV. C’est un peu les lunettes de soleil du vin rouge si on peut dire et ça permet donc de conserver son goût beaucoup plus longtemps.

Ce qui n’est pas le cas du vin rosé, fait pour être dégusté vite et pas forcément pour être conservé. C’est pour ça que pour lui, par contre, le verre blanc est parfait. Et en plus ça met en avant son atout majeur : sa couleur, qui, elle, se marie parfaitement avec le soleil !

