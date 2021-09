Pénurie de semi-conducteurs : quelles conséquences pour le marché ?

Les semi-conducteurs se trouvent absolument partout de nos jours. À la fois conducteurs et isolants électriques et invisibles à l'œil nul, ils sont devenus essentiels à l'industrie moderne. On le retrouve dans les téléphones, les consoles de jeu, les frigos ou encore les voitures. Aujourd'hui, en raison de la pandémie, la demande explose mais l'offre n'est plus au rendez-vous.

"C'est extrêmement compliqué", confirme Jean-Marc Chéry, PDG de ST Microelectronics, invité sur RTL. "La demande est 30% plus forte et une industrie extrêmement capitalistique ne peut pas avoir 30% de réserve de capacité du jour au lendemain", ajoute-t-il, "les difficultés d'approvisionnement vont durer au moins jusqu'en 2022".

Cette pénurie pourrait ainsi impacter les achats à l'approche de Noël, notamment pour les objets connectés tels que les smartphones ou les ordinateurs. "Il y aura des livraisons", assure le PDG de ST Microelectronics, "mais malheureusement, certains consommateurs qui veulent avoir les derniers smartphones auront des délais de fourniture qui seront de plusieurs mois alors qu'ils sont de quelques semaines d'habitude".