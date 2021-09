À la veille du salon de Munich, premier grand salon auto de l'après crise Covid, RTL fait le point sur un dossier brûlant de ces derniers mois, celui de la pénurie des semi-conducteurs, ces puces électroniques qu'on trouve partout dans nos voitures, de l'airbag au tableau de bord.

Elles sont indispensables et forcément, quand l'approvisionnement est compliqué, c'est tout le secteur qui tourne au ralenti. C'est le cas pour l'usine d'Onnaing dans le nord, qui fabrique la Yaris et qui devait redémarrer lundi, mais finalement, l'arrêt est encore prolongé pour une semaine. Conséquence pour les automobilistes : des délais d'attente allongés et plus surprenant, on trouve désormais des occasions plus chères que des voitures neuves.

"On a du mal à piloter ces arrivées de composants, il faut compter deux à trois mois de plus", dans les délais de livraison explique Francois Roudier porte-parole de la PFA, Plateforme, filière automobile et mobilités.