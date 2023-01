Nord : à Roubaix, un boulanger-artisan s'agrandit malgré l'inflation

C'est un bel exemple de réussite, Maxime Brice, boulanger-artisan, ouvre une quatrième boutique dans la métropole lilloise, à Roubaix, malgré le contexte d'inflation et de hausse des prix de l'énergie. Déjà implanté à Marcq-en-Barœul, Marquette et Wasquehal, ce jeune professionnel a été récompensé plusieurs fois pour ses croissants et baguettes, cités parmi les meilleurs des Hauts-de-France. La nouvelle boulangerie mise avant tout sur la qualité du "fait maison" et le travail pour confirmer son décollage.

Pour l'ouverture, sur un grand boulevard de Roubaix, les premiers clients ont eu droit aux pains au chocolat (trois barres !) et croissants. Plusieurs fois récompensés pour ses produits, parmi les meilleurs des Hauts-de-France, Maxime Brice associé avec sa sœur Marion a passé une nuit blanche pour tout préparer.

"Tout est fait maison, avec du beurre AOP, nos farines, nos préparations. 85% des boulangeries artisanales aujourd'hui font du surgelé. On mise sur la qualité pour séduire les clients", confirme Marion Brice. Un million d'euros a été investi dans le projet. De gros travaux ont été effectués pour mettre en avant les pains et pâtisseries.



Pour autant, ces professionnels sont aussi impactés par la hausse des charges. Les prix des baguettes et croissants ont été augmentés de cinq centimes, comme dans d'autres commerces. La facture d'électricité a triplé par rapport aux premières ouvertures, mais les contrats sont négociés chèrement avec les fournisseurs.

La nouvelle boulangerie Brice attire déjà les clients Crédit : Franck Antson

"Le fait d'avoir quatre boutiques nous permet d'avoir un petit impact, mais les cours du beurre ou du blé restent les mêmes pour tout le monde, nous n'avons pas le poids de la grande distribution", précisent ces boulangers qui n'ont pas l'intention de se transformer en chaîne commerciale, "nous sommes un commerce de proximité !".

Pour séduire et fidéliser les clients, ces boulangeries sont ouvertes avec des horaires élargis, tôt le matin et jusqu'à 20 heures en semaine et même le dimanche après-midi. "En quelques heures, nous avons déjà fait 450 croissants, c'est un bon début ! C'est beaucoup de temps, de la patience et de l'amour", se félicite Maxime, qui a démarré seul il y a 7 ans. Les quatre boulangeries, avec Roubaix, emploient aujourd'hui 60 personnes. Mais comme d'autres professionnels du secteur, ces artisans ont du mal à recruter leurs vendeurs ou apprentis.

