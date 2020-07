publié le 17/07/2020 à 08:48

Un retour qui fait grincer des dents ? Jean Castex reçoit, ce vendredi 17 juillet, syndicats et patronat pour fixer "un calendrier de discussions", de l'emploi, "priorité absolue", jusqu'aux sujets plus épineux des retraites et de l'assurance chômage. La CGT a appelé à une journée de manifestation et de grève le 17 septembre prochain.

Philippe Martinez ira-t-il jusqu'au blocage du pays ? "Il faut sortir de ces caricatures. Quand il y a un problème, on discute et si les discussions n'aboutissent pas, on passe à la mobilisation", a-t-il indiqué sur RTL.

Pour le numéro 1 de la Confédération, "il y a un problème de financement de la Sécurité sociale. Notre système est bon, mais le robinet qui alimente le financement de la Sécu est de plus en plus fermé". Comment ? "On fait de plus en plus d'exonérations de cotisations sociales, notamment aux employeurs et aux grands groupes", estime Philippe Martinez.

"Pourquoi veut-on rabaisser les droits de ce qui en ont un peu plus que les autres ? Pourquoi n'augmente-t-on pas les droits de ceux qui en ont moins ? C'est ça le problème de fond. Pourquoi remettre sur la table un sujet qui divise le pays ? Les urgences, ce sont l'emploi et les salaires", ajoute le syndicaliste qui demande une hausse "au minimum de 10%, tout-de-suite et avec une clause de revoyure".

.

Objectif ? "Relancer le pouvoir d'achat des premiers de corvée, ceux que l'on a applaudis (...) Parce que ces bas salaires, c'est bien de les applaudir au balcon, mais pour manger, cela ne suffit pas".