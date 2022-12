Noël : 5 conseils pour bien emballer ses cadeaux

Chacun sa technique, chacun ses petits trucs. Après le marathon des achats, il est l'heure d'emballer l'ensemble des cadeaux prévus pour Noël. Si certains, au fil des années, sont devenus de véritables professionnels, d'autres galèrent toujours autant. Pas de panique, RTL est là pour vous donner quelques conseils. Pour ceux qui pensent n'avoir rien à apprendre, il est peut-être possible d'innover.

Avant de vous donner quelques techniques d'emballage, il est préférable de mettre de côté l'ensemble des outils nécessaires : du papier-cadeau, du ruban adhésif, une paire de ciseaux, du ruban ou de la ficelle et si vous le souhaitez une petite carte et un stylo pour écrire un petit mot.

En 2022, les fêtes de fin d'année se dérouleront sous le signe de la sobriété, selon les vœux du gouvernement. Papier journal, boîtes à chaussures, anciens tissus... Noël c'est aussi l'occasion de réduire ses déchets.

1. La technique "classique" : le choix de la sécurité

Dans tous les cas, les étapes sont les mêmes. Découpez un bout de papier en fonction de la taille de votre cadeau. Emballez le cadeau de sorte que les faces soient toutes recouvertes. Fixez avec du ruban adhésif. Rabattez les coins vers l'intérieur. Marquez le pli. Rabattez le bord et, enfin, fixez avec votre scotch.

Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un créatif, vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces et autres magasins une kyrielle de rouleau de papier-cadeau. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

2. L'emballage en mode "patchwork"

Que vous deviez emballer un cadeau "classique" ou une bouteille de vin, une lampe ou un autre objet avec une forme atypique, plusieurs options s'offrent à vous.

Au lieu d'acheter un papier-cadeau rien que pour cette occasion, faites le choix du "patchwork". Pour cela, récupérez l'équivalent du double de la longueur du cadeau à emballer. Placer ce que vous souhaitez offrir au centre et rabattez les deux extrémités de part et d'autre du cadeau. Pour éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de "marquer" les plis avant d'utiliser le ruban adhésif.

3. L'emballage à la japonaise...ou l'origami

Vous allez offrir une sculpture ? Une lampe ? Une bouteille ? Utilisez la technique "furoshiki". Tout droit venue du Japon, cette technique utilise du tissu plutôt que du papier-cadeau jetable. Au-delà du caractère original de la proposition, c'est également une solution écologique et dans l'air du temps. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos explicatives.



Autre possibilité, celle de l'origami. La technique est aussi connue sous le nom de la méthode de l'emballage en diagonale. Dans ce cas, il vous faudra utiliser du papier-cadeau classique, mais les économies seront considérables. De quoi offrir davantage de cadeaux cette année ?



4. La technique du rouleau de papier toilette

Si vous offrez un cadeau de petite taille, un autre technique est possible et vous n'y avez certainement pas pensé... le rouleau de papier toilette. Pour cela, utilisez un rouleau vide et rabattez les côtés aux deux extrémités. Emballez le tout avec un papier-cadeau et fixez le tout grâce à un ruban coloré.

5. Et si vous faisiez un cadeau dans le cadeau ?

Comment personnaliser au mieux son papier-cadeau ? RTL.fr a sa petite idée. Vous pouvez ainsi créer votre propre papier grâce à de la pâte en mélangeant du journal et de l'eau. Pour encore plus de fantaisie, ajoutez-y des graines de fleurs ou de plantes. Après le séchage, utilisez ce papier pour emballer vos cadeaux selon les étapes listées plus haut.



Mais, à la différence des autres techniques, ce papier pourra avoir une nouvelle vie après le 25 décembre et être enterré dans le jardin, ou selon le cas, placé dans un petit pot. Quoi de plus beau et de plus poétique que la naissance d'une fleur à partir d'un cadeau qui aura déjà donné le sourire à son destinataire ?

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info