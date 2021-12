Idées cadeaux de Noël : quels cadeaux durables choisir ?

Un Père Noël vert et durable pour le dernier jour avant Noël. On va s’intéresser au jardin, à la nature. Et pour commencer, si on éclairait le chemin du Père Noël. Une idée de cadeau qui sent la fête. Cette guirlande lumineuse que l’on peut trouver chez Nature et Découverte. Une guirlande solaire, esprit guinguette. Pour une jolie nuit ! Avec 8 heures d’autonomie, elle fonctionne avec un panneau solaire et une petite batterie.



On reste dans le jardin avec cette cabane à oiseaux. J’ai choisi un modèle chez Melissa and Doug en bois, pour les petits. Il faut l’assembler et c’est l’enfant qui va peindre les quelques feuilles sur le devant de la cabane. Dans le jardin, on peut jouer à la pétanque. Pour les enfants, ce jeu en bois, fabriqué dans le Jura de marque Janod. On peut jouer avec eux, tout le monde va s’amuser.



Pour les petits jardiniers en herbe, vous avez l’embarras du choix. Avec la marque Clémentoni : mon jardin sous-serre. Pour découvrir les secrets de la culture bio. C'est du plastique recyclé avec des petits pots biodégradables et des graines bio. Et ça pousse ! Ce jeu a reçu le Prix du jouet cette année dans la catégorie "jeux scientifiques". Chez Nature et Découverte, vous avez aussi des kits pour des jardiniers débutants. Ceux qui veulent se mettre à la permaculture.

Autour du jardin, il y a aussi de multiples jeux : chez Nathan, coffret Mon jardin Montessori avec des sachets de graines plein de plantes à reconnaître petit quiz en direct. Ou alors les défis nature de Bioviva. 3 millions d’exemplaires vendus. Une entreprise du sud de la France. C'est des jeux de cartes et vous apprenez plein de choses. Vous savez combien de temps peuvent vivre les séquoias ? 3000 ans.



Enfin, il y a deux solutions si vous n’avez pas de jardin et que vous n’avez pas la main verte. Premièrement : Lego dans la collection Creator a imaginé ce bouquet en mini-briques. 756 pièces. C'est magnifique. Ou alors, deuxièmement, la marque prêt à pousser. C'est un jardin d’intérieur. On vous fournit tout : le pot, la lumière au-dessus qui reproduit l’effet du soleil. Vous le remplissez d’eau et vous mettez une capsule, comme une grosse capsule de café. Et vous avez plus de 70 graines : des tomates à la menthe, en passant par du basilic et de tournesol. une sorte de jardin flottant. Un jardin 2.0.



Tous les cadeaux présentés dans cette chronique seront donnés au Secours populaire. Si vous aussi vous souhaitez aider les plus démunis, rendez-vous sur le site de l’association.