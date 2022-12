Noël 2022 : "Les enfants attendent des cadeaux mais aussi la fête", décrit un psychiatre

Noël approche à grands pas. Et la question des cadeaux est une véritable obsession pour les petits comme les grands qui doivent rapidement trancher sur le choix et sur le nombre. Mais alors, faut-il dépenser sans compter ou ne pas trop les gâter de manière délibérée ? "S'il y a un moment où il ne faut pas leur apprendre la frustration, c'est bien Noël. C'est évidemment un moment de fête pour les enfants et pour toute la famille", remarque sur RTL Stéphane Clerget, psychiatre et auteur du livre l'intelligence spirituelle de votre enfant.



La période des fêtes de fin d'année est très appréciée par les enfants. Et la soirée du 24 décembre n'est pas simplement attendue pour la réception des fameux cadeaux de Noël. "Les enfants attendent des cadeaux, mais ils attendent aussi cette fête. Ils sont sensibles à la décoration, à l'ambiance. Et quand ils racontent Noël, ils ne racontent pas que les cadeaux, mais aussi la fête", décrypte le psychiatre.

Pour Stéphane Clerget, Noël est un moment pour "se réunir" et "partager". Si les cadeaux se sont installés comme une coutume, ils n'ont pas toujours été un élément central de ce moment. "Avant la guerre, il n'y avait pas de cadeaux, mais les gens se réunissaient autour des églises. Il y avait des processions, tout le village était réuni. C'est ça les souvenirs de Noël, c'est d'être ensemble et de se tenir chaud parce que c'est le moment où il fait très froid", pointe le psychiatre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info