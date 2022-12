Noël 2022 : y aura-t-il du foie gras sur les tables des réveillons ?

"Il y en aura pour tout le monde, si tout le monde n'est pas trop gourmand". Sur le ton de la blague, Fabien Chevalier, le directeur de la Maison Lafitte, producteur de foie gras depuis plus de 100 ans, prépare les consommateurs à un éventuel manque de foie gras à Noël.

En raison des différentes vagues de grippe aviaire, la production est anormalement faible cette année. Des millions de volailles ont été abattues, en particulier les reproducteurs en Vendée, au point de diviser par deux la production. "On va clairement manquer de produits crus", précise Fabien Chevalier.



Les foies disponibles ayant été utilisés en priorités pour les terrines et les conserves.

Mais là aussi, "les références seront moins nombreuses en rayon", les formats familiaux de plus de 300g commencent déjà à manquer. La pénurie devrait s'accentuer dans les quelques jours qui précèdent le diner du réveillon.

