Next40 : quelles sont les 40 entreprises françaises "les plus prometteuses" ?

publié le 09/02/2021

Un service VTC, une application de paiement en ligne, un média : les nouveaux entrants dans le Next40, annoncés ce lundi 8 février, s'attaquent à des secteurs différents, mais ont pour point commun d'être des start-up jugées prometteuses, sur la base de critères économiques, par le gouvernement.

L'indice Next40 a été lancé en 2019. L'objectif, selon le gouvernement : réunir les "40 pépites françaises ayant un fort potentiel pour devenir des leaders technologiques de rang mondial" et "donner à ces entreprises de la visibilité à l'international pour leur permettre de grossir plus rapidement".

Douze entreprises intègrent cette année la cohorte, où figurent des acteurs bien installés dans le paysage du numérique en France comme Doctolib, BlaBlaCar ou BackMarket. Parmi les arrivants, certains sont d'ores et déjà connus du grand public. C'est le cas du service de VTC Heetch, l'application de paiement Lydia et du média Brut.

D'autres ont pour l'instant une notoriété encore limitée. C'est par exemple le cas de Qonto, une jeune banque spécialisée pour les indépendants et les PME, ou de Lumapps, une plateforme de communication interne et externe à destination des entreprises. Leur intégration à cet indice leur permettra de bénéficier du "soutien des autorités publiques, d'une promotion internationale et d'un accompagnement médiatique" ainsi que de certains "services dédiés" avec l'Urssaf ou la Cnil.

Fin du suspense !

Voici les lauréats des classements 2021 du #Next40 et du #FT120. Bravo à tous👏 Votre réussite, c'est aussi celle de tous les Français. Aujourd'hui, @LaFrenchTech est synonyme d'emploi et de dynamisme éco partout en 🇫🇷.

Des futurs "géants industriels" ?

"Avec ces entreprises technologiques à fort potentiel, nous jouons une partie de l'avenir de l'économie et de la nation française", assure le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dans un entretien accordé aux Échos, "nous voulons faire de ces pépites technologiques des géants industriels qui pèsent dans l'économie mondiale".

L'actuel locataire de Bercy se réjouit par ailleurs "des initiatives qui ont donné des résultats spectaculaires" dans le soutien financier accordé à ces start-ups au cours de la crise sanitaire. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, souligne quant à lui que "nous avons terminé l'année devant l'Allemagne en termes de financement. L'objectif, à terme, est de rattraper et dépasser les Britanniques".