Netflix : quel avenir pour le géant mondial du streaming ?

Crédit : MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le sujet du jour. Sur nos écrans de téléphones, de télévisions ou de tablettes, Netflix s'est imposé dans notre quotidien jusqu'à devenir le leader mondial du streaming. Pourtant, pour la première en fois en dix ans, la plateforme a perdu 200.000 de ses abonnés depuis le début de l'année. Une baisse que Netflix explique par la difficulté d'acquérir de nouveaux usagers mais aussi par la suspension de son site en Russie.

Pourquoi on en parle ? Est-ce le début de la fin pour Netflix ? Comment le groupe compte-t-il faire face ? Comment expliquer le départ de ces 200.000 abonnés ? Pourquoi la plateforme se trouve t-elle aujourd'hui en difficulté ? Quelle est sa stratégie pour contrer cette perte massive ?



L'analyse. "Ce qu'ils disent est la réalité, ce sont deux raisons conjoncturelles qu'on peut entendre. La première, c'est le fait qu'énormément de monde partage ses codes Netflix. Ils estiment qu'il y a cent millions de foyers qui regardent Netflix sans le payer. Il y a 221 millions d'abonnés, ça veut dire que quasiment un tiers de ceux qui regardent Netflix ne paient pas, donc c'est un problème. Ils sont en train de réfléchir, en testant le moyen de sourcer et remonter jusqu'à ceux qui utilisent des codes qui ne sont pas à eux", explique Martial You, chef du service économie de RTL.

