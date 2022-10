Universal + : ce que l'on sait sur la plateforme de streaming qui arrive en France

Nouvelle venue dans le paysage des plateformes de streaming, Universal + s'apprête à faire son entrée en France dans les prochains mois. Une annonce faite ce lundi 17 octobre par NBCUniversal International Networks - implanté en Europe avec la marque Sky -, bouquet regroupant les chaînes thématiques 13e Rue, SyFy et E!, qui proposera également un accès aux contenus de Dreamworks.

Si l'on ne connaît pas encore la date de lancement, ni l'étendue de l'offre de ce nouveau service de SVOD, le communiqué de la société indique que celui-ci devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Déjà disponible en Espagne, en Amérique latine, en Inde et en Afrique, Universal + promet un large choix de contenus.

Côté catalogue, il sera possible d'y trouver les programmes phares de ces chaînes, en particulier des séries originales. Où Est Charlie ? et Les Aventures du Chat Potté pour Dreamworks, Battlestar Galactica ou encore Stargate issues de SyFy, en passant par L'incroyable famille Kardashian, classique de la téléréalité diffusé sur E!... L'éventail de contenus se dessine déjà, sans pour autant dévoiler son offre cinéma et ses inédits.

Concernant les abonnements et les modalités d'accès, les pays accueillant déjà le service de vidéos à la demande fournissent un aperçu de la fourchette de prix dans laquelle Universal + pourrait se situer. Aux États-Unis par exemple, le service est proposé à 4.99 dollars par mois. Un prix d'entrée relativement bas, qui porte à croire que l'offre hexagonale pourrait bien faire de l'ombre à Netflix et consorts. D'autant plus que la plateforme Warner Bros, dont l'arrivée sur le sol français est prévue pour 2023, devrait encore corser les choses pour la concurrence.

