Netflix augmente encore ses prix : comment faire des économies avec vos abonnements

Les abonnements du quotidien n'échappent pas à l'inflation. Au fil du temps, il faut dépenser de plus en plus chaque mois pour continuer à profiter de ses services de streaming vidéo et musicaux. Dernière illustration en date : le géant américain Netflix a annoncé le 18 octobre une augmentation immédiate de 2 euros pour deux de ses formules en France. La plateforme avait déjà relevé ses tarifs il y a un an.

Tous les acteurs du secteur sont concernés par cette dynamique. Fin septembre, le français Deezer avait augmenté ses tarifs pour la seconde fois en deux ans. Ces dernières semaines, Netflix, Disney+, Spotify, Paramount et Amazon Music ont tous annoncé une hausse des tarifs de leurs abonnements dans l'Hexagone. En forte croissance durant la pandémie, les plateformes s'emploient désormais à réduire leurs pertes en orientant leurs clients vers des formules plus rentables, plus chères ou financées par la publicité.

Mises bout à bout, ces petites hausses fragilisent le budget des ménages, déjà lesté par les factures de l'énergie et du mobile. L'UFC-Que Choisir avait calculé en 2020 qu'une famille française dépensait plus de 1.700 euros par an pour tous ses abonnements aux services de streaming, de jeux vidéo et aux journaux. Une somme conséquente au regard des dépenses allouées aux transports en commun (240 euros) et aux activités culturelles ou sportives (350 euros).

Partager ses abonnements ou les regrouper

Heureusement, il existe des astuces pour diminuer le prix mensuel des abonnements aux plateformes. De nombreux clients partagent leurs codes d'accès pour faire des économies. Mais des plateformes comme Netflix et Disney+ ont durci les critères permettant d'utiliser un compte au-delà du foyer principal, amenant de nombreux clients à payer un supplément ou à s'abonner à leurs propres frais.

Il existe aussi des plateformes spécialisées dans le partage d'abonnements. En France, on trouve Spliit, Sharit, Diivi ou Sharesub. A la manière d'un BlaBlaCar avec les frais d'un trajet, elles facilitent le partage des abonnements en tous genre (streaming, journaux, musique) pour les particuliers. La technique consiste à sous-louer les droits à la connexion non utilisés dans les offres familiales. Par exemple, si une famille n'utilise que 3 écrans sur les 4 autorisés dans l'offre "Premium" de Netflix. De quoi économiser plusieurs dizaines ou centaines d'euros par an, même si l'intérêt est un peu plus limité avec les plateformes qui ont pris des mesures contre le partage de compte et facturent désormais un surcoût chaque mois.

Attention, cependant : plusieurs points doivent être vérifier avant de partager son compte avec un tiers. Il convient d'utiliser une adresse mail dédiée pour éviter de se faire pirater. Il faut aussi définir un mot de passe unique et différent de ses mots de passe habituels et changer de mot de passe à chaque fois qu'un abonné quitte le partage. Ce qui peut arriver assez souvent car les personnes utilisant ces services de partage ne sont pas engagées.

Autre astuce pour réduire les frais liés à ses abonnements de loisirs : regrouper ses abonnements avec un seul et même fournisseur. Opter pour un abonnement à une formule de Canal+ intégrant Netflix et Apple TV+ peut être plus avantageux que de s'abonner à chacune de ces plateformes. Idem avec un abonnement Amazon Prime qui regroupe les achats en ligne et le streaming musical et vidéo. Apple propose aussi un pack Apple One pour Apple Music, TV+ et le stockage iCloud. Enfin, il peut être intéressant de scruter les offres des fournisseurs d'accès à Internet qui proposent parfois des bouquets avantageux à tarif préférentiel regroupant des abonnements à plusieurs services de streaming.