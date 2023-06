Mn Grace, passée de sage Femme à experte immobilier, forme à "économiser sagement"

Grace, une jeune entrepreneuse dans l'immobilier, se lance dans la formation à l'éducation financière. Agente immobilière, elle travaille en transaction avec les vendeurs et les acheteurs et forme également au métier, afin de pouvoir créer des revenus supplémentaires. De cela est née sa passion en tant que formatrice financière. Son objectif ? Aider à économiser sagement.

Un constat qui lui pousse à conclure que c'est une chose qu'on n'apprend pas à l'école, dans notre éducation et dans notre quotidien .

Les raisons les plus courantes dans la mauvaise gestion de notre budget sont : premièrement de ne pas en avoir. Deuxièmement de vivre de découvert et de crédit et troisièmement, ne pas anticiper et planifier l'avenir.

"95% des personnes que je rencontre ont des problèmes"

Cette jeune entrepreneuse vous apprend à faire un état des lieux de votre argent (entrée et sortie du budget), prioriser les charges et à épargner pour financier les projets et investir. Car c'est l'investissement qui enrichit.

Cette situation de zone rouge n'épargne personne. Des personnes gagnant 10.000 euros de revenue se retrouvent avec des découverts de 2.000 euros tous les mois. L'anticipation manque beaucoup à l'éducation financière.

J'ai grandi dans une famille avec un père médecin [...] mais ce n'était pas quelque chose prévue pour moi Mn Grace

Malgré le désir de son père de transmettre cette passion médicale, Grace avait plus d'appétence pour les économies et les affaires. Elle a trouvé sa voie. Par la suite, elle écrit un livre De sage femme à expert immobilier ou elle raconte son parcours de sage-femme, avec toutes ces désillusions qui l'ont conduite à son nouveau statut d'entrepreneuse.

Retrouvez-la sur sa page Instagram et son site internet.

