Un changement qui n'est pas du goût de tous les consommateurs. McDonald's propose désormais deux versions du Big Tasty, son burger phare : l'un en format "deux viandes" (plus copieuse que l'ancienne formule avec 927 calories) et un prix plus élevé. Alors que le Big Tasty traditionnel a vu son apport calorique - et donc sa taille - baisser (868 à 663 calories). Ce changement est effectif "depuis le 29 août dernier", dans la plupart des restaurants, indique Le Parisien, qui a pu consulter un document interne.

Sur X (anciennement Twitter), plusieurs internautes accusent la chaîne américaine de "shrinkflation" avec le Big Tasty traditionnel. Cette pratique, dénoncée par des ONG et certains industriels, consiste à réduire la taille d'un produit sans que le prix ne diminue. Est-ce réellement le cas ?



Rappelons que les prix sont fixés par les restaurants franchisés et non par la direction de McDonald's. "Nous avons recommandé aux restaurateurs de réduire le prix, l'écrasante majorité l'a fait. Peut-être que certains n'ont, à la marge, pas suivi ces recommandations", assure la chaîne américaine au Figaro. Aujourd'hui, certains n'ont pas (encore) suivi les recommandations, confirme Le Parisien, continuant à vendre le Big Tasty version allégée au même prix que l'ancienne formule (souvent entre 5,70 euros et 7 euros le burger seul).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info