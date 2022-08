Logement : comment déménager sans trop dépenser ?

La journaliste Charlotte Méritan rappelle dans sa chronique qu'en moyenne un déménagement coûte entre 1.500 et 2.000 €, soit l'équivalent d'un mois de salaire pour beaucoup de Français. Des solutions existent pour éviter les arnaques ou pour faire baisser les coûts.

Passer par des déménageurs professionnels est la solution la plus courante et la journaliste recommande de faire trois devis avec trois entreprises différentes pour pouvoir comparer les prix. L'option "groupage" permet de faire jusqu'à 30% d'économies mais nécessite de ne pas avoir d'impératif de date : il faut en effet attendre que le camion de déménagement soit rempli pour être livré.

Le jour J, plusieurs précautions sont à prendre : il faut faire une déclaration de valeurs pour tous les objets transportés. En cas de casse, vous pourrez ainsi être dédommagé à hauteur du prix des meubles. Il est aussi recommandé de noter tout problème sur le bon de livraison, à envoyer par lettre recommandée à la société de déménagement dans un délai de dix jours après le dédommagement.

Déménagement : des solutions alternatives ?

Pour les étudiants et les ménages souhaitant réduire les coûts, plusieurs alternatives existent : la plus simple reste la location d'un camion via une agence ou des sites comme Ouicar ou Getaround, pour peu que l'on soit aidé de proches ou d'amis. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la conduite d'un camion, l'application Supervan permet de louer un camion avec chauffeur.

Ces dernières années, plusieurs plateformes de service, de particulier à particulier se sont développées. Des professionnels désireux d'arrondir leur fin de mois sont aussi présents sur ces plateformes, mais à prix réduits. Parmi ces applications, on peut retrouver Yoojo, Les Débrouilleurs ou encore AlloVoisin. Le site MyDemenageur, à la fois pro et collaboratif, permet également de donner ou recevoir des cartons gratuitement.

Autre tendance qui se développe, notamment dans les grandes villes pour les étudiants, c'est le déménagement à vélo : à la fois écologique et économique, ce type de service est idéal pour des petites distances et permet de transporter jusqu'à 300kg d'affaires.

