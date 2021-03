Architecte d'intérieur : elle paie 30.000 euros pour une rénovation jamais achevée

publié le 16/03/2021 à 12:31

Anaïs est propriétaire d’un appartement en région parisienne. En mai 2020, elle sollicite une architecte d’intérieur afin de rénover une partie de son logement. Elle signe un contrat en bonne et due forme. Celui-ci stipule que les travaux s’achèveront en août 2020. Au total, Anaïs règle au fur et à mesure près de 30.000 euros.

En raison d’un délai de livraison plus long pour la cuisine, le chantier prend 2 à 3 mois de retard. Les travaux auraient pu être terminés en décembre, mais le chantier traîne encore… En janvier, après de nombreuses relances auprès de l’architecte en charge des opérations, quelques ouvriers reviennent chez Anaïs. Mais depuis, le reste des travaux est laissé à l’abandon.

En février dernier, à bout de patience, Anaïs envoie une mise en demeure de finir les travaux à l’architecte qui ne donne plus signe de vie. Cette dernière s’excuse et lui indique se remettre d’un arrêt-maladie, mais sa réponse n’est pas suivie d’effet. Pourtant, il ne reste que quelques heures à peine de bricolage avant la réception des travaux. Mais la professionnelle semble désormais filtrer les appels et ne répond plus.

Un chantier à l'arrêt sans raison

Anaïs ne sait plus quoi faire. Le chantier est à l’arrêt sans aucune raison depuis fin janvier et elle n'a plus d’informations. Elle a contracté un crédit pour financer, et résultat, on lui facture des prestations qui ne sont pas terminées.

Anaïs compte désormais sur Julien Courbet et son équipe pour que l’architecte d’intérieur fasse le nécessaire afin que les travaux soient achevés dans les meilleurs délais, conformément au contrat.